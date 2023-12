Eureka Holdings Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann der RSI Aufschluss über den aktuellen Zustand des Wertpapiers geben. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Eureka-Aktie, so zeigt sich ein Wert von 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ist mit 64 weniger volatil und zeigt, dass die Eureka-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend kann die Analyse des RSI für die Eureka-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating liefern.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Eureka-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 0,45 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,415 AUD liegt, was einer Abweichung von -7,78 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 0,44 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -5,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit wird die Eureka-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Eureka auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Eureka in den sozialen Medien diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut" und wird hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Schließlich zeigen Analysen des Sentiments und des Buzz, dass die Stimmung für Eureka in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Eureka-Aktie erfolgt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.