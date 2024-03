Eurazeo Aktie: Lieber erstmal halten!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien kann die Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. In Bezug auf Eurazeo wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 1,83 Prozent, was 1,83 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Eurazeo-Aktie mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eurazeo-Aktie liegt bei 40 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 40,23 und führt zu derselben "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Eurazeo.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eurazeo bei 8,29, was auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.