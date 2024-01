Eurazeo Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Eurazeo hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 95,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor mehr als 95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt von 0 Prozent in der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche liegt Eurazeo deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Eurazeo liegt bei 72,15, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher erhält sie eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ein "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eurazeo liegt bei 8, was im Vergleich zum Durchschnittswert von 0 in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über Eurazeo verzeichnet. Aus diesem Grund wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.