Eurazeo Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Eurazeo Aktie erhält "Gut" Bewertung aufgrund von Fundamentaldaten, Dividendenrendite, Branchenvergleich und technischer Analyse

In Bezug auf das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Eurazeo Aktie bei 8,29, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien ist daher als "Neutral" einzustufen.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Eurazeo eine Rendite von 1,83 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen von 0 % eine überdurchschnittliche Rendite darstellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite im Finanzsektor hat die Eurazeo Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 95,17 % erzielt, was 95,17 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 60,77 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 72,3 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von +18,97 % zum GD200, was erneut zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 liegt mit einem Abstand von +17,58 % bei 61,49 EUR, was ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Basierend auf all diesen Faktoren erhält die Eurazeo Aktie eine durchweg positive Bewertung und wird insgesamt als "Gut" eingestuft.