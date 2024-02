Eurasia Mining tut es schon wieder?

Der Aktienkurs des Bergbauunternehmens Eurasia Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -65 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance um mehr als 44 Prozent darstellt. Die Branchen-Rendite für "Metalle und Bergbau" lag in diesem Zeitraum bei -21,22 Prozent, wobei Eurasia Mining mit einer Rendite von 43,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Eurasia Mining war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine bemerkenswerten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird die Eurasia Mining derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 2,46 GBP liegt, während der Kurs der Aktie bei 1,45 GBP um -41,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,83 GBP entspricht aus Aktiensicht einer Abweichung von -20,77 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung bezüglich Eurasia Mining in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wird daher insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen, da auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der genannten Kriterien mit einem "Neutral" bewertet.