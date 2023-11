Eurasia Mining Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Eurasia Mining zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -54,44 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,44 Prozent aufweist, liegt Eurasia Mining mit einer Rendite von -54,44 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Eurasia Mining besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse der Eurasia Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,96 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,925 GBP liegt, was einer Abweichung von -34,97 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,34 GBP) liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell zeigt der RSI der Eurasia Mining einen Wert von 75, was auf eine Überkauftheit hindeutet, und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 70 signalisiert eine Überkauftheit und führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".