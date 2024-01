Eurasia Mining Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI für Eurasia Mining liegt derzeit bei 67,39, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50,43, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist.

Die technische Analyse der Eurasia Mining-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 2,73 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,9 GBP, was einer Abweichung von -30,4 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer insgesamt "schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vorliegt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Eurasia Mining im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") mit einer Rendite von -67,43 Prozent mehr als 51 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,11 Prozent verzeichnet, liegt Eurasia Mining mit einem Unterschied von 51,33 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.