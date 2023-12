Eurasia Mining Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Eurasia Mining-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,8 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2,15 GBP liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -23,21 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,12 GBP, was einer Distanz von +1,42 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Eurasia Mining-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -67,43 Prozent erzielt, was 50,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -16,93 Prozent, und Eurasia Mining weist aktuell eine Unterperformance von 50,5 Prozent auf. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eurasia Mining-Aktie zeigt einen Wert von 46 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen im neutralen Bereich und führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Wertpapier.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert haben. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.