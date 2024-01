Darauf haben alle Textron-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt einen Einblick in die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI des Unternehmens Textron liegt bei 42,02, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Diese Bewertung wird als "Neutral" eingestuft. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch durch den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und sich ebenfalls bei 42 für Textron bewegt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt positiv über die Aktie von Textron diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Schlecht" Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Textron in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso deutet die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür Textron ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Auf fundamentaler Basis wird Textron im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) als unterbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,36 weist die Aktie einen Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,31 auf, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.