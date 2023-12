Triton Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse von Triton zeigt, dass der aktuelle Kurs von 25,26 USD um -0,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,2 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Triton wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer langfristigen Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert. Das Gesamtbild des langfristigen Stimmungsbildes wird daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Zuletzt wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht und der Markt beschäftigte sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Triton. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Triton beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 71,93 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird, also als "Schlecht". Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, also als "Neutral". Insgesamt wird Triton daher für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.