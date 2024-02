Etwa 67.000 Plätze in Bundesliegenschaften für Flüchtlinge

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Laut Bundesinnenministerium stellt der Bund den Ländern insgesamt rund 67.000 Plätze für Geflüchtete in Bundesliegenschaften zur Verfügung."Außerdem unterstützt der Bund die Länder und Kommunen mit Milliardenbeträgen", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Zeitungen der "Mediengruppe Bayern".Im Januar 2024 seien knapp 26.000 Asyl-Erstanträge registriert worden. "Über zehn Prozent weniger als im Januar des Vorjahres", sagte Faeser. "Ich möchte das schon einmal in Relation setzen zur Situation im Jahr 2022. Damals kamen an manchen Tagen 15.000 Geflüchtete allein aus der Ukraine. Durch die Ankunft dieser Menschen hat sich die Situation bei den Aufnahmeeinrichtungen zugespitzt. Für die Kommunen ist das ein riesiger Kraftakt. Wir tun alles dafür, hier zu helfen."

