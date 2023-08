Etsy Quartalszahlen: Prognostizierte Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang - Was Aktionäre erwartet

72 Tage sind es noch bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Etsy, dem in Brooklyn ansässigen Unternehmen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Etsy-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Ab Börseneröffnung werden wir also bald erfahren, wie sich die aktuellen Quartalszahlen von Etsy präsentieren. Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 8,69 Mrd. EUR ist das Interesse sowohl bei Aktionären als auch bei Analysten groß. Die Datenanalyse deutet darauf hin, dass wir mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal rechnen dürfen. Im dritten Quartal 2022 erzielte Etsy einen Umsatz von 545,96 Mio. EUR und nun wird eine Steigerung um +12,30 Prozent auf 582,03 Mio. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +106,70% sinken...