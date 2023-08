Etsy Quartalszahlen im Fokus: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg treibt Aktienkurs an

Artikel:

In drei Monaten wird das Unternehmen Etsy, mit Sitz in Brooklyn, New York, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aber was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Etsy-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 90 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Etsy. Als eines der führenden Unternehmen im Online-Handel warten Aktionäre und Analysten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Etsy einen Umsatz von 539,42 Millionen Euro, während jetzt ein Anstieg um +12,30 Prozent auf 575,18 Millionen Euro erwartet wird. Die Verluste sollen ebenfalls sinken und voraussichtlich um +106,80 Prozent...