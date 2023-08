Etsy Quartalsbilanz Prognose: Erwarteter Umsatz- und Gewinnzuwachs trotz Marktschwierigkeiten

In knapp 80 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Etsy seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Etsy-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Spannung steigt, denn in 79 Tagen werden die Quartalszahlen von Etsy bekannt gegeben. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,81 Milliarden Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse rechnen Experten mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 539,01 Millionen Euro und es wird erwartet, dass er nun um +12,10 Prozent auf 573,82 Millionen Euro steigen wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +106,70...