Etsy Aktie: Der weitere Knall!

Die Aktie von Etsy bietet aktuell keine Dividendenrendite, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Internet- und Katalogeinzelhandels einen geringeren Ertrag von 3,46 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei Etsy festgestellt werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einem insgesamt guten Rating auf dieser Stufe führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 13 Analystenbewertungen 7 als "Gut", 4 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung der Etsy-Aktie. Kurzfristig ergibt sich jedoch eine positive Bewertung, da innerhalb eines Monats überwiegend gute Einschätzungen abgegeben wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 98,75 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 45,61 Prozent bedeutet.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Etsy im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,51, was einem Abstand von 43 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Basis erhält die Aktie eine positive Empfehlung.

Insgesamt wird die Etsy-Aktie sowohl aufgrund der Analysteneinschätzung als auch auf fundamentaler Basis mit einem positiven Rating versehen.