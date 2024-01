Etsy Aktie: Das war abzusehen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Im Falle von Etsy wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Etsy bei 69,22 USD liegt, was einer Entfernung von -14,61 Prozent vom GD200 (81,06 USD) entspricht. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 75,97 USD, was ebenfalls zu einem schlechten Signal führt, da der Abstand -8,89 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Etsy-Aktie als schlecht bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Etsy bei 24. Dieser Wert liegt unter dem Durchschnitt der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 37,52), was darauf hinweist, dass Etsy unterbewertet ist und daher eine gute Bewertung erhält.

Die Analysten geben eine neutrale Einschätzung für Etsy ab, mit 12 Kaufempfehlungen, 8 Neutralbewertungen und 2 Schlechteinstufungen in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Etsy liegt bei 120 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 73,36 Prozent entspricht. Somit erhält Etsy insgesamt eine gute Bewertung auf Basis der Analysten-Untersuchung.