Etsy Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Bei Etsy gibt es derzeit keine Dividende, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,42 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 3,42 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Etsy in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält Etsy eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Etsy bei -31,98 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,59 Prozent, wobei Etsy mit 24,4 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Etsy liegt bei 51,25 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 45,14, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Etsy daher für verschiedene Kategorien wie Dividende, Sentiment, Branchenvergleich und Relative Strength Index eine "Schlecht"- oder "Neutral"-Bewertung.