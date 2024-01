Etsy Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Etsy ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 negative und 1 positive Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und daher als positiv bewertet wird. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Schlusskurs der Etsy-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, was insgesamt zu einer negativen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Etsy eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung der Etsy-Aktie in Bezug auf Anlegerstimmung, Sentiment und Buzz, technische Analyse und Dividende.