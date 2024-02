Etsy Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs von Etsy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,98 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,65 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -22,33 Prozent für Etsy entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,08 Prozent im letzten Jahr, und Etsy lag 22,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Etsy eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und zwei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was dazu führt, dass Etsy eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Etsy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Etsy derzeit +1,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -0,45 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Etsy derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie seitens der Redaktion.