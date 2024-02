Etsy Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Aktie von Etsy wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 24,64 liegt es insgesamt 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der bei 35,8 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Etsy bei 77,27 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 71 USD gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -8,11 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negatives Signal, da die Differenz bei -5,85 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Auch statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Etsy im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Internet- und Katalog-Einzelhandel eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Aktie von Etsy, wobei die fundamentale Analyse positiver ausfällt als die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und die Dividendenrendite.