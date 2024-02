Etsy Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Etsy beträgt derzeit 24,64, was 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Etsy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 78 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 76,57 USD, was einem Unterschied von -1,83 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen, wodurch auch für letzteren ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Etsy beträgt 38,67 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,96, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt. Somit wird Etsy insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Etsy besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch Etsy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.