Etsy Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Analysten schätzen die Aktie von Etsy auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 12 positiv, 8 neutral und 2 negativ. Im zurückliegenden Monat gab es 2 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen. Daher wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 120 USD, was einer Erwartung von 44,13 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 83,26 USD liegt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Etsy derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine positive Veränderung in den sozialen Medien. Die Stimmung hat sich aufgehellt und die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Etsy von 83,26 USD als "Neutral"-Signal betrachtet, da er um 1,44 Prozent vom GD200 (84,48 USD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 69,65 USD, was einem Abstand von +19,54 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt.

Zusammenfassend wird die Etsy-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, der Dividendenrendite, dem Sentiment und der technischen Analyse insgesamt als "Gut" bewertet.