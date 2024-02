Etsy Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt für Etsy bei 55,22, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Etsy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Etsy die Börse 24,64 Euro zahlt. Dies ist 33 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aus diesem Grund wird der Titel unterbewertet und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Einstufung.