Etsy Aktie: Trotz jüngstem Kursverfall prognostizieren Analysten einen Anstieg von 75%

Der Kurs ist in den letzten Wochen um 14,84% gefallen. Die Analysten sind jedoch optimistisch und erwarten einen Anstieg des Aktienkurses auf 101,12 EUR in den nächsten 12 Monaten, was einem Gewinn von 75,02% entspricht.

Es bleibt abzuwarten, wie die Quartalszahlen von Etsy aussehen werden. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 12,20% steigen wird und der bisherige Verlust sich verringert. Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten ebenfalls ein Wachstum beim Umsatz und Gewinn.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Prognosen auf Schätzungen basieren und sich die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen unterscheiden können.

Die Etsy Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet und zeigt ein schwaches Chartmuster. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine...