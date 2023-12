Etsy Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Etsy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 83,21 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 81,92 USD liegt, was einem Abstand von -1,55 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 73,06 USD, was einer Differenz von +12,13 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Die Bewertung der Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 12 positive, 8 neutrale und 2 negative Einstufungen für die Etsy-Aktie vorlagen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es 2 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig als "Gut"-Titel aus institutioneller Sicht einstuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 120 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 46,48 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Etsy in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Anleger basierend auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Kommentare, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt sechs konkret berechnete Signale, von denen 4 als "Gut" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung für die Etsy-Aktie als "Neutral" eingestuft.

