Etsy Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Etsy mit einem Wert von 24,64 deutlich günstiger ist als das Branchen-KGV von 37,61 in der Kategorie "Internet & Katalog Einzelhandel". Dies bedeutet eine Unterbewertung um 34 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die Bewertung von institutionellen Analysten für Etsy zeigt, dass diese in den letzten 12 Monaten 12 Mal eine "Gut"-Einschätzung, 8 Mal eine "Neutral"-Einschätzung und 2 Mal eine "Schlecht"-Rating vergeben haben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 70,22 USD wird eine erwartete Entwicklung von 70,89 Prozent prognostiziert, was zu einem mittleren Kursziel von 120 USD führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Etsy in den sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Jedoch zeigten sich auch 7 "Schlecht"-Signale und 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Etsy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -12,77 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird eine Abweichung von -8,05 Prozent festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Etsy-Aktie aufgrund der technischen Analyse.