Etsy Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

In den sozialen Medien wird derzeit besonders positiv über Etsy, ein Unternehmen im Bereich des Aktienmarkts, diskutiert. In den letzten zwei Wochen dominierten an sieben Tagen positive Themen die Diskussionen, nur an vier Tagen überwog die negative Kommunikation. Allerdings hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen zugunsten negativer Themen verschoben. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Laut automatischen Analysen standen in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund, weshalb Etsy insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Derzeit bietet die Aktie von Etsy eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Dies bedeutet einen um 3,42 Prozentpunkte geringeren Ertrag. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Von insgesamt 22 Analystenbewertungen für die Etsy-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 12 Bewertungen "Gut", 8 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies führt im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 120 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 69,44 Prozent vom letzten Schlusskurs (70,82 USD) steigen könnte. Dies führt zu einer Empfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Etsy bei -31,98 Prozent, mehr als 27 Prozent darunter. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,16 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Etsy mit 25,82 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

