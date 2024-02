Etsy Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Anleger: Die Analyse von Aktienkursen umfasst neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie von Etsy auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings waren die Diskussionen der Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutral. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut". Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden zehn konkrete Signale berechnet, von denen neun als "Schlecht" und eines als "Gut" eingestuft wurden, was zu einer Gesamtbewertung auf der Ebene der Handelssignale von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Stimmung wird Etsy daher als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz können genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Etsy festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Etsy daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Dividende: Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs, ist eine sich dynamisch verändernde Kennzahl, die täglichen Schwankungen unterliegt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Etsy derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -3,43 Prozent zur Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Etsy beträgt 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Etsy somit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.