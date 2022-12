Etsy-Aktie: Der Outperformer?!

Etsy (WKN: A14P98) ist ein klarer Outperformer, zumindest in den letzten Wochen gewesen. Wie sogar Bloomberg für einen Artikel zusammenfasste, lag der Kursanstieg seit der Erholung bei inzwischen 78 %. Damit hat der E-Commerce-Akteur sogar Namen wie Shopify hinter sich gelassen. Und natürlich auch Amazon, wobei vermutlich auch die Börsenbewertung des Unternehmens eine Rolle spielt.

Möglicherweise gibt es weitere Faktoren, die für eine Outperformance sprechen. Sehen wir uns die These eines Analysten an, der dem E-Commerce-Akteur jetzt eine solidere Perspektive bescheinigt.

Etsy-Aktie: Besserung in Sicht?!

Etsy sei, so ein Analyst bei Global X, ein starker E-Commerce-Akteur, dessen Geschäftsmodell ein starker Wettbewerbsvorteil gewesen ist. Gemeint sein dürfte damit, dass das Produktangebot aufgrund einer Armada von einzelnen Onlinehändlern sehr schnell angepasst werden kann. In der Corona-Pandemie ging in vielen Shops die Produktion plötzlich hin zu Gesichtsmasken, die sich hoher Beliebtheit erfreut haben.

Jetzt befänden wir uns außerdem in der Vorweihnachtszeit, was ein weiterer Vorteil sei. Eine ziemlich vage Perspektive, die wir jedoch noch einmal deutlich unterfüttern können. Zum Vergleich: Etsy hat im letzten Jahr im Vorweihnachtsquartal ein Gross Merchandise Volume in Höhe von 4,2 Mrd. US-Dollar erzielt. Selbst im Vergleich zu den jetzigen Vierteljahren mit Werten von ca. 3 Mrd. US-Dollar entspräche das einem Steigerungspotenzial. Die Verbraucher tendieren in der Regel dazu, innerhalb dieses Zeitraums mehr Geld auszugeben.

Ein bisschen Unsicherheit herrscht natürlich, was die allgemeine Inflation und Verbraucherstimmung angeht. Jedoch besteht für Etsy zumindest auch eine Chance, kein großer Leidtragender davon zu sein. Wenn die Verbraucher nach etwas Besonderem Ausschau halten, so dürften sie weiterhin auf diesem Marktplatz stöbern. Vielleicht wird in der Vorweihnachtszeit so manches Mal auch Individualität gegenüber großen Konsumausgaben priorisiert.

Mögliche operative Outperformance …

Das Szenario, das ich für Etsy daher für möglich halte, ist sogar eine leichte operative Outperformance. Zumindest besteht die Chance, dass der individuelle Marktplatz besser abschneidet als ein Mainstream-Marktplatz mit dem gewöhnlichen Angebot. Natürlich muss sich diese These bestätigen, warten wir es daher ab.

Etsy wird im Moment mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 15 Mrd. US-Dollar bewertet und kommt auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 6 bei einem Kurs-GMV-Verhältnis von knapp über 1. Das sieht für mich weiterhin moderat aus. Vor allem für den Megatrend des E-Commerce und das langfristige Growth- und Individualisierungspotenzial.

