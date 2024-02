Etsy Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig in Finanzmärkten eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse. Bei Etsy wurde der 7-Tage-RSI mit 33,14 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Etsy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt mit einem Wert von 58,73 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen mehrheitlich negativ, mit vier Tagen, an denen positive Themen vorherrschten, und sechs Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt positiv über das Unternehmen Etsy gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf Basis des KGVs ist Etsy mit einem Wert von 24,64 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel", was zu einer Unterbewertung des Unternehmens führt. Das Branchen-KGV liegt bei 37,08, was einen Abstand von 34 Prozent zum KGV von Etsy bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Von insgesamt 21 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Etsy-Aktie sind 12 Einstufungen "Gut", 7 "Neutral" und 2 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 120,25 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 60,72 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 74,82 USD, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Etsy somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.