Etsy-Aktie: Lohnt sich jetzt der Kauf?

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) konnte am Donnerstag mit einem Plus von 3,8% endlich wieder einen eher positiven Handelstag erleben, da es für den Wert seit Jahresanfang mit einem Minus von 41% eigentlich sehr schlecht läuft. Aber was treibt jetzt den Kurs? Und ist eine Erholung bei dem Unternehmen in Sicht?