Etsy Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkaufssituation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten. Der RSI der Etsy liegt derzeit bei 32,59 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 28,54 und deutet auf eine "gute" Einschätzung hin.

Im Hinblick auf fundamentale Analysen wird die Aktie von Etsy anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 24,52 liegt der Wert insgesamt 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der bei 36,95 liegt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt eine überwiegend negative Stimmung in Bezug auf Etsy in den letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls hauptsächlich negative Themen diskutiert. Obwohl tiefergehende Analysen der Kommunikation hauptsächlich auf positive Signale hinweisen, wird die Aktie aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes insgesamt als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Etsy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine neutrale Bewertung. Der aktuelle Wert beträgt 84,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 84,46 USD liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "gute" Bewertung, da der letzte Schlusskurs (70,44 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+19,9 Prozent) liegt. Insgesamt wird die Etsy-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "gut" eingestuft.