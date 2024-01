Etsy Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was sich auch auf die Einschätzung von Aktien auswirkt. Bei Etsy ist eine starke Diskussionstätigkeit festzustellen, weshalb das Sentiment als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Guten" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Etsy mit 69,22 USD betrachtet, was -14,61 Prozent vom GD200 (81,06 USD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 75,97 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Die Analysten bewerten Etsy insgesamt als "Neutral", wobei 12 Kaufempfehlungen, 8 Halteempfehlungen und 2 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Etsy beträgt 120 USD, was zu einer positiven Entwicklung von 73,36 Prozent führen würde, weshalb das Rating als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Etsy mit einer Rendite von -31,98 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt Etsy mit einer Rendite von -24,65 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, was erneut zu einem negativen Rating führt.