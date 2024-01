Etsy Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie von Etsy in den letzten Wochen relativ stabil geblieben sind. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Anleger hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Etsy mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,64 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" ist dies eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Etsy-Aktie bei 75,92 liegt, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, signalisiert hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral", wobei 4 positive und 1 negative Signal herausgefiltert wurden, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Analyse der Internet-Kommunikation, der fundamentalen und technischen Analyse sowie der Anleger-Stimmung.