Etsy Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Rufs von Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bei Etsy wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, und die Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde Etsy von insgesamt 22 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", mit 12 positiven, 8 neutralen und 2 negativen Bewertungen. Aktuelle Bewertungen deuten jedoch auf eine positive Einschätzung hin, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" und einem erwarteten Aufwärtspotenzial von 64,29 Prozent.

Die Dividendenrendite von Etsy liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Etsy-Aktie bei 81,84 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 73,04 USD, was einen Abstand von -10,75 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Die 50-Tage-Linie hingegen zeigt ein "Neutral"-Signal, mit einer Differenz von -3,19 Prozent.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Etsy, basierend auf der Diskussionstätigkeit, Analystenbewertungen, Dividendenpolitik und technischer Analyse.