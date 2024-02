Etsy Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier als "überkauft" oder "überverkauft" einzustufen ist. Für die Etsy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 45 und der RSI der letzten 25 Handelstage 43,37. Damit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Etsy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,98 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche durchschnittlich um -7,91 Prozent, was einer Underperformance von -24,07 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Etsy mit -31,98 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert von -9,06 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Etsy in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral, wobei in den letzten Wochen vermehrt negative Themen im Fokus standen. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 5 negative und 1 positive Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Etsy insgesamt 21 Analystenbewertungen, wovon 12 als "Gut", 7 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist demnach "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 120,25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 58,49 Prozent vom letzten Schlusskurs von 75,87 USD darstellt. Somit erhält Etsy eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.