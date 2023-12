Etsy Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Etsy liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" um 36,13 Prozent niedriger, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -12,19 Prozent, wobei Etsy mit 23,94 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Etsy bei 24,52 liegt, was 34 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", die mit 37,11 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die langfristige Meinung von Analysten stuft die Etsy-Aktie als "Neutral" ein, wobei 12 Bewertungen als "Gut", 8 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft werden. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was insgesamt zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten wird bei 120 USD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von 41,26 Prozent bedeuten würde, da die Aktie derzeit 84,95 USD kostet. Dies führt ebenfalls zur Einstufung als "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass Etsy weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 46,74 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 34,34 liegt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt führt.