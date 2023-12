Etsy Aktie: Jetzt aber!

Die jüngste Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer gegenüber Etsy in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was dazu führt, dass Etsy in der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Optimierungsprogramme haben diese in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Etsy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 23 Analystenbewertungen für die Etsy-Aktie abgegeben wurden. Davon waren 12 Bewertungen "Gut", 9 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Etsy-Aktie. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft. Im Rahmen der durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 122,9 USD, was ein Aufwärtspotential von 43,21 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Etsy somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt bei Etsy eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist jedoch ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer positiven Änderung führte und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Etsy.