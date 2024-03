Etsy Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Bewertung von Etsy-Aktien ergibt sich aus verschiedenen Faktoren. Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität bleibt jedoch neutral. In technischer Hinsicht wird die Aktie kurzfristig als "Neutral" und langfristig als "Schlecht" eingestuft. Bei der Dividende schneidet das Unternehmen schlecht ab, da die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Bewertungen von Analysten sind gemischt, aber die durchschnittliche Empfehlung liegt bei "Gut", da das Kursziel einen positiven Anstieg der Aktie vorhersagt. Insgesamt erhält Etsy daher von Analysten ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Etsy-Analyse vom 13.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Etsy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Etsy-Analyse.

Etsy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...