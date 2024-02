Etsy Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer gegenüber Etsy in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Es gab sechs positive und zwei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Etsy daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt wird Etsy von der Redaktion für die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Etsy derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent für die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten schätzen die Aktie von Etsy langfristig als "Neutral" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten: 12 Gut, 7 Neutral, 2 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Etsy vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 120,25 USD, was einem Anstieg von 54,64 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 77,76 USD liegt. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten als "Gut" bewertet.

Die Stimmung und das Aufsehen in der Internet-Kommunikation haben sich für Etsy in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.