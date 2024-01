Etsy Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Etsy heran. Der RSI7 für Etsy liegt aktuell bei 82,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass Etsy überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark, und Etsy wird hier weder als überkauft noch überverkauft eingestuft. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25. Insgesamt wird das Etsy-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung geben neue Einschätzungen für Aktien. Bei Etsy haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig eine Aktie auf den ersten Blick erscheint. Etsy weist mit einem Wert von 24,64 ein niedrigeres KGV auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 34 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" von 37. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die Diskussionen rund um Etsy auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen häufen sich die negativen Meinungen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Darüber hinaus lassen sich sieben Handelssignale ermitteln, davon 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale. Dieses Ergebnis führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Aktie von Etsy bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.