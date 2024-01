Etsy Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs des Unternehmens Etsy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" deutlich verschlechtert. Mit einer Rendite von -31,98 Prozent liegt Etsy mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,23 Prozent verzeichnete, liegt Etsy mit 24,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Etsy-Aktie von 67,86 USD -16,71 Prozent unter dem GD200 (81,47 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 75,76 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -10,43 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Etsy-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Etsy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Internet & Katalog Einzelhandel-Branche. Mit einem Unterschied von 3,41 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,41 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Etsy zeigen gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung im selben Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Etsy eine negative Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs, die Dividendenpolitik und das Sentiment, was auf eine herausfordernde Situation für das Unternehmen hindeutet.