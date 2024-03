Etsy Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Online-Handelsplattform Etsy hat in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Etsy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Aktie als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,51 im Vergleich zum Branchen-KGV von 35,62. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es eine deutliche negative Veränderung in den letzten Wochen. Dies wurde durch die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt. Das Unternehmen erhielt auch eine schlechte Bewertung in Bezug auf die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Etsy bei -44,23 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Rendite deutlich darunter, bei 46,08 Prozent.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr, dass Etsy in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.