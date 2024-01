Etsy Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Etsy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Etsy damit 43,02 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,04 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -3,58 Prozent. Etsy liegt aktuell 28,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Etsy-Aktie ein Durchschnitt von 82,84 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 79,13 USD, was einem Unterschied von -4,48 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Zusätzlich wird der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (73,92 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,05 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Etsy-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent. Die Etsy-Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 12 positive, 8 neutrale und 2 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es 2 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 120 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Etsy-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.