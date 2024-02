Etsy Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Etsy schnitt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" im letzten Jahr mit einer Rendite von -31,98 Prozent mehr als 23 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche von -7,59 Prozent liegt Etsy mit 24,4 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Etsy in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anleger zeigten in den letzten Tagen überwiegend eine negative Einstellung gegenüber Etsy. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, während es keine positiven Diskussionen gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf einer Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Schlecht"-Richtung zeigten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.

Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Etsy-Aktie waren 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Allerdings haben Analysten in jüngeren Berichten das Wertpapier überwiegend positiv bewertet, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel von 103,46 USD deutet darauf hin, dass die Aktie um 39,85 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammengefasst erhält Etsy von den Analysten ein "Gut"-Rating, obwohl die Stimmung, die Diskussionsstärke in den sozialen Medien und die Anlegerstimmung auf "Schlecht" eingestuft wurden.