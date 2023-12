Etsy Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsbarometer zur Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit besonders die Aktie von Etsy stark diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten rund um Etsy befasst, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Analyse und Untersuchungen, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, wobei es zu fünf positiven Signalen kam. So ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Etsy bei 83,26 USD liegt und damit 1,44 Prozent unter dem GD200 (84,48 USD) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, einen Kurs von 69,65 USD auf. Dies ist ein "Gut"-Signal, da der Abstand +19,54 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Etsy-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Die Analysten bewerten die Aktie von Etsy auf langfristiger Basis als "Neutral". Von 18 Analysten wurden 12 positive, 8 neutrale und 2 negative Bewertungen abgegeben. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel, da in jüngster Zeit 2 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen vorliegen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 120 USD, was einer Erwartung von 44,13 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 83,26 USD liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse. Der RSI für Etsy liegt bei 43,39 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 29,18 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Etsy kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Etsy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Etsy-Analyse.

Etsy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...