Etsy Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Online-Marktplatz Etsy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branche-Durchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,46 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,46 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 4 neutrale und 2 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. In den letzten 30 Tagen gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 98,75 USD, was einer potenziellen Steigerung um 46,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine geringe Aktivität, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Etsy bei 76,12 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 67,42 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,43 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 72,48 USD, was zu einem Abstand von -6,98 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Gesamtnote von "Schlecht".