Etsy Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Dividendenrendite von Etsy liegt bei 0 %, was 3,45 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt des Internet- und Katalogeinzelhandels bedeutet. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was die Ausschüttungspolitik als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Etsy diskutiert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings ergab die Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, was eine gemischte Einschätzung der Aktie ergibt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend negativer wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb hingegen neutral, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Etsy-Aktie ein "Schlecht"-Rating im Sentiment und Buzz-Bereich.

Im Vergleich zur Branchenperformance ("Zyklische Konsumgüter") verzeichnete Etsy eine Rendite von -44,23 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Etsy mit -44,21 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.