Etsy Aktie: Aus, Aus, Aus!

Etsy: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Die aktuelle Dividendenrendite von Etsy liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,48 % im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Etsy eine Performance von -44,23 %, während ähnliche Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt um 7,69 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -51,93 % im Branchenvergleich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Des Weiteren lag die Rendite von Etsy um 42,91 % unter dem Durchschnittswert des Sektors "Zyklische Konsumgüter", was zu einer Unterperformance im Sektorvergleich führt und somit erneut zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt für Etsy derzeit bei 64,22 bzw. 63,61 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Etsy von Analysten mit 7 positiven, 4 neutralen und 2 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die langfristige Bewertung führt. Das mittlere Kursziel für die Etsy-Aktie liegt bei 98,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 45,61 % impliziert und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Bewertungen für die Etsy-Aktie, mit Schwerpunkten auf "Neutral" und "Schlecht" in verschiedenen Kategorien.