Etsy-Aktie: Auf den Spuren von Amazon oder eher ein eBay-Schicksal?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Es ist wohl durchaus festzustellen, dass uns insbesondere das Internet mehr und mehr verändert. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Nehmen wir hier doch nur einmal unser Einkaufsverhalten als Beispiel. Denn wer hat nicht schon einmal einen Onlineeinkauf getätigt.

Es geht also im Großen und Ganzen um E-Commerce. Im Laufe der Zeit konnten in diesem Segment unzählige Firmen Fuß fassen. Unter anderem auch das im Jahr 2005 gegründete New Yorker Unternehmen Etsy (WKN: A14P98), das mit seinem Onlinemarktplatz relativ schnell große Erfolge feiern konnte.

Der Ruhm ist allerdings im Moment etwas verblasst, und auch die Etsy-Aktie musste sich in die Riege der Werte einreihen, die ab Ende 2021 relativ hohe Kursverluste zu verzeichnen hatten. Doch bereits seit Mitte letzten Jahres bewegen sich die Papiere schon wieder schrittweise nach oben.

Da stellen sich natürlich viele Investoren die Frage, ob die Aktie von Etsy eventuell tatsächlich in die Fußstapfen von Amazon (WKN: 906866) treten könnte oder in den nächsten Jahren eine eher „normale“ Entwicklung wie beispielsweise die der Papiere des Online-Auktionshauses eBay (WKN: 916529) aufweisen werden.

In welche Richtung könnte es gehen?

Um auf diese Frage eine halbwegs passende Antwort zu finden, würde ich mir auf jeden Fall erst einmal das Geschäftsmodell von Etsy ansehen. Dieses besteht auf den ersten Blick ganz simpel darin, an den von anderen Verkäufern auf der eigenen Online-Plattform angebotenen Artikeln zum einen über Gebühren und mittlerweile auch durch Werbeanzeigen Geld zu verdienen.

Doch bei Etsy dreht sich alles um individuelle Produkte und Selbstgemachtes. Das Unternehmen deckt damit eine Nische ab, die sich sehr weit weg vom Konkurrenten Amazon bewegt. Und für eine Firma aus dem Bereich E-Commerce kann dies sicherlich ein sehr guter Umstand sein.

Im Gegensatz zu Etsy ist Amazon allerdings wesentlich breiter aufgestellt. Denn Amazon setzt ja bekanntlich sowohl auf eigene Produkte als auch auf die Artikel, die im sogenannten Marketplace von fremden Verkäufern angeboten werden.

Aber Amazon hat sich über seinen Amazon Web Service (AWS) mittlerweile auch als größter Cloud-Anbieter manifestiert. Weiterhin verdient der Internetgigant zusätzlich auch noch mit diversen Abo-Dienstleistungen sein Geld.

Meiner Ansicht nach könnte es sich für Etsy mit seinem recht überschaubaren Geschäftsmodell also relativ schwierig gestalten, an den Erfolg von Amazon anzuknüpfen. Möglicherweise könnte es also wirklich eher in die Richtung von eBay gehen, in der viele nur noch eine etwas aus der Mode gekommene Online-Auktionsplattform sehen.

Auf diese Idee könnte man jedenfalls kommen, wenn man sich einmal die Anzahl der aktiven Kunden von eBay betrachtet. Laut Statista haben sich diese nämlich von Ende 2019 bis September 2022 um 26 % reduziert und sind somit auf das Niveau von September 2013 zurückgefallen.

Die aktuelle Situation bei Etsy

Heute, am 22.02.2023, hat Etsy nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 präsentiert. Auf den ersten Blick könnte hier der eine oder andere beim Betrachten der Zahlen etwas irritiert gewesen sein. Denn in seiner Bilanz weist Etsy für das letzte Geschäftsjahr einen Nettoverlust von 694 Mio. US-Dollar aus.

Doch bei näherem Hinsehen wird schnell klar, dass dies auf einen Sondereffekt zurückzuführen ist. Denn bereits im dritten Quartal 2022 hatte Etsy 1 Mrd. US-Dollar an Goodwill seiner beiden Zukäufe Elo7 und Depop abgeschrieben. Was sich natürlich nun im Gesamtergebnis negativ bemerkbar macht.

Schaut man sich aber das vierte Quartal einmal isoliert an, dann hat das US-Unternehmen zumindest in Bezug auf die Umsatzentwicklung die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz lag mit 807 Mio. US-Dollar um 12,6 % höher als ein Jahr zuvor. Die Analysten hatten an dieser Stelle allerdings nur mit Umsatzerlösen von 755 Mio. US-Dollar gerechnet.

Beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) lief es leider in die andere Richtung, da hier mit 77 US-Cent das Ergebnis um rund 4 % unter den Schätzungen der Experten lag, die an dieser Stelle 80 US-Cent prognostiziert hatten.

Die Investoren indes nahmen die Bilanz insgesamt positiv zur Kenntnis und bescherten der Etsy-Aktie nachbörslich noch einen Anstieg um 5,29 % auf 135,25 US-Dollar (22.02.2023). Mich verwundert dies eigentlich nicht.

Schließlich haben wir es bei Etsy mit einem Unternehmen zu tun, das von 2017 bis 2021 immerhin eine durchschnittliche Nettomarge von 17 % abliefern konnte. Und dass man für 2022 hier einen negativen Wert sieht, ist letztendlich dem oben genannten Sondereffekt geschuldet.

Mein Fazit

Aber ich will zum Schluss natürlich noch einmal zum Titel des Artikels zurückkommen und versuchen, die darin enthaltene Frage zu beantworten. So wie es für mich aussieht, ist Etsy ein durchaus profitabel wirtschaftendes Internetunternehmen. Doch fehlt ihm meiner Ansicht nach schlichtweg die Größe und eine breitere Aufstellung, um in den nächsten Jahren in eine Liga mit Amazon aufsteigen zu können.

Auch wenn es also vielleicht doch eher in die Richtung von eBay geht, muss dies natürlich keineswegs heißen, dass sich die Papiere von Etsy mittelfristig nicht wieder zu ihren alten Höchstständen aufschwingen können. Und wie schon angesprochen ist Etsy sozusagen der Platzhirsch in einem Nischenmarkt. Für mich bleibt die Etsy-Aktie deshalb weiterhin einer der interessanteren Titel aus dem E-Commerce Bereich.

Der Artikel Etsy-Aktie: Auf den Spuren von Amazon oder eher ein eBay-Schicksal? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, ebay und Etsy.

Aktienwelt360 2023